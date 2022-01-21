Британия направила в Украину 30 элитных бойцов для инструктажа по борьбе с танками

Британия направила в Украину 30 элитных бойцов для инструктажа по борьбе с танками — в течении недели они подготовят до 500 противотанковых групп.

Великобритания перебросила на Украину около 30 бойцов недавно созданного элитного подразделения Армейской бригады специальных операций. Об этом сообщает Sky News.

По информации телеканала, группа бойцов прибыла на территорию Украины для обучения украинских военных использовать новые противотанковые средства, переданные Британией.

Также отмечается, что военные относятся к рейнджерскому полку.

При этом на официальном сайте Минобороны Британии говорится, что в состав Армейской бригады специальных операций вошли четыре батальона рейнджеров. По планам ведомства, эти подразделения будут «присутствовать по всему миру, чтобы взаимодействовать с союзниками и партнерами и бороться с противниками, где бы они ни представляли угрозу Великобритании и ее интересам».