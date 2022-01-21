Блинкен: США обеспокоены действиями России не только в отношении Украины, но и в других частях мира

Соединенные Штаты обеспокоены действиями России не только в отношении Украины, но и в других частях мира. Об этом, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, он заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову в ходе переговоров в Женеве.

По словам Блинкена, есть возможность продолжать работу с Россией по безопасности, но для этого она должна прекратить «агрессию».

Вместе с тем, заверил он, если Россия решит продолжить агрессию против Украины, то США готовы дать «единый, быстрый и жесткий ответ».

Госсекретарь США подчеркнул, что если Россия хочет убедить мир в отсутствии агрессивных планов, ей стоит начать с отвода войск от границ Украины. Вместе с тем он услышал слова коллеги об отсутствии у РФ планов вторжения на Украину. Но Вашингтон смотрит не на слова, а на поступки — «в этом разница», подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что действия со стороны России усугубили ситуацию с проблемами, которые Москва пытается решить. И если сейчас Москва возобновит свою агрессию против Киева, то в итоге усилятся те тенденции, «в отношении которых Россия выражает обеспокоенность». Вместе с тем состоявшиеся в пятницу переговоры позволили сторонам лучше понять позиции друг друга.

Что касается предложений по безопасности, то Блинкен пообещал представить их российской стороне в развернутом виде и в письменной форме на следующей неделе. «И мы договорились провести дальнейшие обсуждения», — добавил он.

Кроме того, по словам госсекретаря, президент США Джо Байден готов вновь встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если это поможет разрешению кризиса.