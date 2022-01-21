Билл Гейтс предупредил о новых вирусах, которые будут опаснее коронавируса

Соучредитель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс заявил, что в будущем мир могут ждать новые пандемии, которые будут более опасными, чем пандемия COVID-19, и призвал подготовиться к ним заранее. Об этом сообщает Financial Times.



Миллиардер призвал правительства стран заблаговременно подготовиться к следующим пандемиям, вкладывая деньги в инновационные проекты.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс совместно с британским фондом Welcome Trust передадут 300 миллионов долларов в Коалицию по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). Средства будут направлены на создание проекта, который минимально сократит время разработки вакцин против новых потенциальных вирусов (до 100 дней). Стоимость проекта составит 3,5 миллиарда долларов.

Несмотря на то, что штаммы коронавируса омикрон и дельта были одними из самых трансмиссивных вирусов, когда-либо существовавших, в дальнейшем миру, возможно, придется столкнуться с патогеном, который приведет к гораздо более высокому уровню смертности и более тяжелым заболеваниям,

— заявил Гейтс.