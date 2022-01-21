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Белый дом: За последнее время США предоставили Украине больше помощи, чем когда-либо в истории

Вашингтон за последнее время оказал наиболее крупную помощь Украине, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, «США предоставили Украине помощи больше, чем когда-либо прежде в истории, включая оборонительные системы».

Ранее сообщалось, что Госдеп США поддержал просьбу Эстонии, Литвы и Латвии о передаче части имеющегося у них оружия американского производства Украине. Кроме того, источники сообщали, что в ближайшие дни администрация президента США Джо Байдена начнет процесс поставки на Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму $200 млн.

21 января, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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