Авторов популярного аниме «Истребитель демонов» обвинили в сексуализации, но японцам все равно

В новом году продолжают выходить новые серии популярного аниме сериала «Истребитель демонов». Второй сезон привлек к себе аудиторию со всего мира, и судя по всему некоторые эпизоды взбудоражили сознание западных СМИ и активистов. Авторов сериала обвинили в излишней сексуализации женских героев и эксплуатации откровенных нарядов для девушек.

Как оказалось, всему виной небольшой эпизод с героиней по имени Незуко. В последних эпизодах девушка проходит трансформацию, из маленькой девочки она превращается в полноценную женщину с большой грудью. Многих пользователей сети обеспокоило это неожиданное превращение и явный акцент на бюсте.

Западные СМИ и активисты уже призывают «отменить» создателей сериала, но судя по всему им все равно. Студия ответственная за производство второго сезона аниме никак не отреагировала на обвинения и изменять спорные моменты не собирается. В то же время японские пользователи встали на защиту авторов. Они напомнили, что трансформация связана с сюжетом аниме, а изменения тело с анатомией человека. Кроме этого, они считают что вымышленные истории не стоит отождествлять с реальностью.