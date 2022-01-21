 
«  
  »

Авторов популярного аниме «Истребитель демонов» обвинили в сексуализации, но японцам все равно

В новом году продолжают выходить новые серии популярного аниме сериала «Истребитель демонов». Второй сезон привлек к себе аудиторию со всего мира, и судя по всему некоторые эпизоды взбудоражили сознание западных СМИ и активистов. Авторов сериала обвинили в излишней сексуализации женских героев и эксплуатации откровенных нарядов для девушек.

Как оказалось, всему виной небольшой эпизод с героиней по имени Незуко. В последних эпизодах девушка проходит трансформацию, из маленькой девочки она превращается в полноценную женщину с большой грудью. Многих пользователей сети обеспокоило это неожиданное превращение и явный акцент на бюсте.

Западные СМИ и активисты уже призывают «отменить» создателей сериала, но судя по всему им все равно. Студия ответственная за производство второго сезона аниме никак не отреагировала на обвинения и изменять спорные моменты не собирается. В то же время японские пользователи встали на защиту авторов. Они напомнили, что трансформация связана с сюжетом аниме, а изменения тело с анатомией человека. Кроме этого, они считают что вымышленные истории не стоит отождествлять с реальностью.

Kimetsu no Yaiba,Anime,Аниме,фэндомы
21 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  