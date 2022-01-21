Астма и холод: как уберечься от обострений

С наступлением зимы люди, которые страдают от бронхиальной астмы, сталкиваются с дополнительными проблемами. Из-за морозного воздуха и частых простуд, заболевание может обостриться. Однако есть несколько правил, которые позволят избежать обострений и сохранить свое здоровье.

Как минимизировать обострения

Астматики остро реагируют на любые раздражители, будь то аллергены или холодный воздух. Но не будет же человек всю зиму сидеть дома, не выходя на улицу. Для минимизации рисков и облегчения астматического приступа врачи назначают специальные ингаляторы от астмы, содержащие бронхорасширяющие препараты.

Если человек заболел, прием любых лекарственных средств должен вестись также по назначению доктора. Это связано с тем, что у многих астматиков есть аллергия на некоторые медикаменты, например, жаропонижающие и обезболивающие. Одновременно с ними часто назначаются препараты от аллергии.

Чтобы избежать обострений астмы в зимний период, необходимо соблюдать некоторые меры профилактики:

Посетить врача еще до наступления холодного периода, чтобы он составил схему лечения.

Помещение, в котором вы долго находитесь, нужно регулярно проветривать, делать влажную уборку, чтобы в нем не скапливались аллергены.

Если на улице температура ниже -15 градусов, не стоит долго гулять на свежем воздухе и лишний раз на улицу лучше не выходить.

В зимнее время нужно потреблять больше жидкости, чтобы слизь в легких разжижалась и дыхательные пути не пересыхали.

Старайтесь не общаться с болеющими людьми, так как при любой простуде практически всегда идет обострение астмы.

Всегда при себе имейте ингалятор и таблетки от аллергии.

Чтобы защитить дыхательные пути и органы дыхания от морозного воздуха, необходимо прикрывать рот и нос тепловой маской, которая будет выступать в роли теплообменника. Также важно укреплять иммунитет, пить витамины или биологически активные добавки, чтобы не заболеть.

Из медицинских препаратов лучше использовать небулайзеры, распыляющие лекарство на мельчайшие частицы. Благодаря форме аэрозоля средство будет распыляться более равномерно и распределяться на всех участках дыхательных путей. Это обеспечивает отличное противовоспалительное и бронхорасширяющее действие.

Где купить

Если вам нужны качественные и недорогие препараты для лечения астмы в Украине, заходите на сайт anc.ua. Это интернет-аптека низких цен, в каталоге которой можно заказать медикаменты, товары медицинского назначения, косметику, средства гигиены, ухода за кожей, телом и волосами по приемлемой стоимости.