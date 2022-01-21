Актер из «Гарри Поттера» отказался критиковать Роулинг за слова о трансгендерах

Актер Джейсон Айзекс, исполнивший роль Люциуса Малфоя в серии фильмов о Гари Поттере, отказался критиковать писательницу Джоан Роулинг за ее слова о трансгендерах. Об этом сообщает Telegraph.

«У нее свое мнение, у меня свое. Они различаются во многих областях», — сказал артист. Он добавил, что хотя автор поттерианы говорила довольно противоречивые вещи, он не собирается «ударять ее ножом в спину» без личного разговора. Айзекс пояснил, что пока ему не удалось обсудить с Роулинг ее высказывания.

«Она вложила огромную часть своего состояния в то, чтобы сделать мир намного лучше для сотен тысяч уязвимых детей, используя свой благотворительный фонд Lumos. И это однозначно хорошо», — считает актер.

Айзекс также назвал разговоры о трансгендерах «минным полем» и признался, что некоторые споры по поводу содержания «Гарри Поттера» кажутся ему раздутыми. Например, комментарии комика Джона Стюарта о том, что в этой вселенной гоблины якобы списаны с антисемитских карикатур.

Скандал вокруг писательницы разразился после того, как летом 2020 года она высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина». В результате ее обвинили в трансфобии.