«Величайший детектив в мире»: новый «Бэтмен» не будет типичной супергероикой

Новый фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли обещает стать новым взглядом на полюбившегося персонажа вселенной DC. Забористый экшен, разумеется, будет, но не станет стержнем ленты.

Режиссер Мэтт Ривз в беседе с порталом Movie Maker рассказал, что фильм порадует увлекательной детективной историей, что и окажется изюминкой новинки.

«Идея города, который коррумпирован, а главный герой пытается плыть против течения, чтобы бороться и изменить ситуацию, является квинтэссенцией Бэтмена. И в центре этих нуарных историй почти всегда детектив, верно? И поэтому он величайший детектив в мире. Итак, эта история, помимо того, что это почти фильм ужасов, триллер и боевик, по своей сути также очень детективная», — рассказал режиссер.

Источник фото: Legion-media.ru