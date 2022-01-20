В ВОЗ предложили снять ограничения на международные поездки из-за их неэффективности во время коронавируса

Комитет по чрезвычайной ситуации, созванный главой ВОЗ в связи с пандемией COVID-19, рекомендовал снять или ослабить ограничения на путешествия между странами.
Такая рекомендация была принята по итогам очередного заседания комитета, состоявшегося 19 января.
Ограничения на передвижения между странами, говорится в итоговом заявлении, лишь «способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства», но не приносят результата. Так, указывается в документе, ограничения на международные поездки никак не помешали распространению варианта коронавируса омикрон.
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