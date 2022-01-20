«Хартыя-97»: Деньги Лукашенко обнаружили в Монголии Джона Хилл рассказал, когда согласится сыграть в сиквеле комедии «Суперперцы» » В ВОЗ предложили снять ограничения на международные поездки из-за их неэффективности во время коронавируса , созванный главой ВОЗ в связи с пандемией COVID-19, рекомендовал снять или ослабить ограничения на путешествия между странами. Такая рекомендация была принята по итогам очередного заседания комитета, состоявшегося 19 января. Ограничения на передвижения между странами, говорится в итоговом заявлении, лишь «способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства», но не приносят результата. Так, указывается в документе, ограничения на международные поездки никак не помешали распространению варианта коронавируса омикрон.