В Молдове вводят режим ЧП из-за газового кризиса

Парламент Молдовы согласился ввести в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) сроком на 60 дней в связи с энергетическим кризисом и риском прекращения поставок газа в республику. Об этом сегодня на заседании парламента объявил спикер Игорь Гросу.

В январе «Молдовагаз» столкнулся с проблемами при погашении очередного платежа российскому «Газпрому», так как закупочная цена газа увеличилась с $450 до $646 за тысячу кубометров, сообщает ПРАЙМ.

Ранее в четверг премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила в парламенте, что введение ЧП обусловлено тем, что «существуют реальные риски для энергетической безопасности страны».

Тем временем вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Молдовагаз» в четверг заплатит «Газпрому» еще $8,5 млн в счет аванса за январь, и правительство страны делает «все для того, чтобы не допустить прекращения подачи газа потребителям».