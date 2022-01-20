Умер известный французский актер Гаспар Ульель

Напомним, 18 января он попал в больницу после падения с лыж на горнолыжном курорте Розьер. Ульель упал и потерял сознание, его вертолетом отвезли в университетский больничный центр Гренобля. Агент актера 19 января заявил, что не будет делиться с прессой деталями произошедшего.

Ульель играл в фильмах «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света». Также сыграл молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение». Женат на французской модели и певице Гаэлли Пьетри. 9 февраля 2016 года у пары родился сын.