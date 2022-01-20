Ученые создали прорывной пластик из сахара

Ученые из Бирмингемского и Дьюкского университетов создали новую группу полимеров из экологичного сырья. Революционный материал сохраняет свойства обычного пластика, но при этом может разлагаться и перерабатываться, говорится на сайте Бирмингемского университета.

Вместо нефтехимического сырья исследователи использовали вещества на основе сахара и создали два новых полимера: один растягиваемый, как резина, а другой — жесткий, но пластичный, как большинство коммерческих пластмасс. Для создания полимеров в качестве строительных элементов использовались соединения, состоящие из сахарных спиртов.

Полимеры можно смешивать между собой, что является существенным преимуществом при переработке. При этом исследователи рассчитывают, что в будущем экологичный пластик сможет составить конкуренцию уже существующему обычному пластику.

Вместе с тем доктор Коннор Стаббс уточнил, что «пластмассы на основе бензина исследовались десятилетиями, поэтому догнать их огромная проблема». Профессор Эндрю Дав рассказал, что ученым необходимо поработать над снижением затрат на производство пластика из сахара и изучить его влияние на окружающую среду. «В долгосрочной перспективе вполне возможно, что эти виды материалов могут заменить пластмассы нефтехимического происхождения, которые не разлагаются в окружающей среде», — подчеркнул исследователь.