«Стражи галактики 3» могут обойтись в полмиллиарда долларов студии

Режиссер Джеймс Ганн хочет потратить на триквел «Стражей галактики» 500 миллионов долларов.

Хочет, но вряд ли сможет. По словам постановщика, диснеевское руководство не одобрило такие затраты. Сколько студия в итоге дала денег, не уточняется, однако Ганн сетует, что если бы в его распоряжении было полмиллиарда, фильм получился бы таким как надо, таким, каким он себе его представляет в идеале. А так, придется исходить из того, что есть, и как-то выкручиваться.

Напомним, съемки третьей части должны стартовать весной этого года. Релиз запланирован на 23 мая 2023 года.