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«Стражи галактики 3» могут обойтись в полмиллиарда долларов студии

"Стражи галактики 3" могут обойтись в полмиллиарда?

Режиссер Джеймс Ганн хочет потратить на триквел «Стражей галактики» 500 миллионов долларов.

Хочет, но вряд ли сможет. По словам постановщика, диснеевское руководство не одобрило такие затраты. Сколько студия в итоге дала денег, не уточняется, однако Ганн сетует, что если бы в его распоряжении было полмиллиарда, фильм получился бы таким как надо, таким, каким он себе его представляет в идеале. А так, придется исходить из того, что есть, и как-то выкручиваться.

Напомним, съемки третьей части должны стартовать весной этого года. Релиз запланирован на 23 мая 2023 года.

20 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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