Стала известна причина расставания Джейсона Момоа и Лизы Боне

Как часто бывает, все очень банально.

Как бы ни хотелось, но новость о разводе сладких Джейсона и Лизы не фейк. Более того, обрастает новыми подробностями, которых жаждали фанаты.

Так, СМИ узнали у инсайдеров, что причина разрыва — карьера звезды сериала «Игра престолов». Вроде как Момоа и Боне не смогли смириться с постоянными вынужденными разлуками.

Они разошлись из-за разных целей. Несколько лет назад Джейсон изо всех сил пытался найти работу. Сейчас его карьера преуспевает. Актер хочет активно сниматься. А Лиза не готова сопровождать мужа в поездках по разным городам. Ей нравится жить в Лос-Анджелесе. В некоторых парах расставание укрепляет брак, но для Лизы и Джейсона разлука обернулась бы катастрофой, – рассекретил инсайдер.