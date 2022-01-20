США ввели санкции против 4-х украинцев за участие в российской кампании дезинформации

США в четверг ввели санкции в отношении ряда нынешних и бывших украинских официальных лиц, подозреваемых в участии в кампании по дестабилизации Украины, проводимой под руководством Москвы.

«Это решение призвано подчеркнуть и подорвать продолжающиеся усилия России по дестабилизации ситуации в Украине», – говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

По его словам, лица, в отношении которых введены санкции, «действуют по указанию ФСБ и поддерживают проводимые Россией дестабилизирующие и опасные операции влияния, которые подрывают не только Украину, но и фундаментальные принципы демократии».

Как сообщается в заявлении Министерства финансов, в санкционный список попали два депутата украинского парламента, Тарас Козак и Олег Волошин, а также бывшие чиновники Владимир Олийник и Владимир Сивкович.

В заявлении Минфина отмечается, что указанные лица действуют по указанию ФСБ и сыграли определенную роль в российской кампании по дестабилизации суверенных государств, включая США.

«Мы не медлим в противодействии России, а предпринимаем соответствующие шаги уже сейчас. Это показывает, что мы поддерживаем украинское правительство в стремлении выявить, разоблачить и подорвать усилия России по дестабилизации внутри Украины», – сказал высокопоставленный представитель администрации США.

Козак контролирует некоторые новостные каналы в Украине и поддерживает планы ФСБ по очернению высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, заявили в Минфине.

«Эти действия являются дополнением к ряду санкций, которые мы готовы принять вместе с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить серьезные последствия для России и ее экономики, если она в будущем совершит дальнейшее вторжение в Украину», – сказал источник.