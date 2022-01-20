США могут оставить Россию без электроники

Кроме того, источники добавили, что речь может идти и об ограничении доступа России к глобальному рынку электроники. Отмечается, что представители совета нацбезопасности предупредили руководителей ассоциации полупроводниковой промышленности, что они должны быть готовы к «беспрецедентным действиям против РФ» в случае обострения ситуации на российско-украинской границе.