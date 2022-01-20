США могут оставить Россию без электроники

Американская администрация предупредила производителей электронных чипов о возможных ограничениях на экспорт в случае эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России, передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Кроме того, источники добавили, что речь может идти и об ограничении доступа России к глобальному рынку электроники. Отмечается, что представители совета нацбезопасности предупредили руководителей ассоциации полупроводниковой промышленности, что они должны быть готовы к «беспрецедентным действиям против РФ» в случае обострения ситуации на российско-украинской границе.
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