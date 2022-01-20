SpaceX запустила 2000-й спутник Starlink

Elon Musk / Twitter

Компания SpaceX запустила еще 49 спутников связи Starlink и довела общее количество запущенных аппаратов этого типа до более чем двух тысяч. Трансляция запуска проходила на YouTube-канале SpaceX. За несколько дней до этого астрономы в статье для The Astrophysical Journal Letters оценили влияние спутников на свои наблюдения и заметили, что яркость новых аппаратов уменьшилась почти в пять раз.

Традиционно для спутникового интернета использовались отдельные спутники на геостационарной орбите, зависающие над одной точкой Земли. Также есть и интернет-спутники на низкой и средней околоземной орбите, но их количество обычно измеряется десятками у одной компании. В середине 2010-х годов набрал популярность другой подход: создание на низкой орбите группировки из сотен, тысяч или даже десятков тысяч спутников, которые могли бы обеспечить скоростным доступом к интернету множество людей по всей планете.

На текущий момент до масштабной реализации такого подхода дошли две компании: SpaceX и OneWeb. Последняя запустила почти 400 спутников из примерно 650 запланированных, несмотря на банкротство в 2020 году. Проект Starlink от SpaceX гораздо больше — компания запросила разрешения на запуск 42 тысяч аппаратов. Также он развивается значительно быстрее основного конкурента: 18 января компания запустила очередную партию из 49 аппаратов и довела общее число запущенных спутников до 2042.

Ракета Falcon 9 с новыми спутниками стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 05:02 по московскому времени. Вскоре после запуска первая ступень отделилась и приземлилась на платформу в Атлантическом океане. Для нее это десятый полет и успешная посадка, также компания использовала уже летавший в космос головной обтекатель, для которого это второй полет. Вторая ступень успешно вывела спутники на орбиту с параметрами 210 на 339 километров и наклонением 53,22 градуса. Позднее спутники начнут увеличивать высоту для перехода на рабочую орбиту. С учетом уже сведенных с орбиты спутников теперь у компании есть 1879 аппарата, из которых 1497 находятся на рабочей орбите.

По оценке ООН, всего на орбите находятся около 8200 спутников. Таким образом, доля Starlink уже составляет примерно четверть общего количества и быстро растет, что уже не первый год вызывает беспокойство астрономов. С середины 2020 года SpaceX экспериментирует с конструкцией аппаратов, добавляя в них те или иные варианты защитного экрана, призванные блокировать отражения солнечного света от металлических плоскостей спутников.

За несколько дней до последнего запуска группа ученых под руководством Майкла Медфорда (Michael Medford) из Калифорнийского университета в Беркли опубликовала статью с оценкой эффективности этой конструкции. Проанализировав снимки (широкопольные обзоры неба), полученные с помощью обзорного телескопа имени Цвикки (ZTF) с ноября 2019 года по сентябрь 2011, они пришли к выводу, что новая конструкция уменьшает яркость спутников Starlink в 4,6 раза. Также они подсчитали число снимков, на которых встречаются треки спутников. Больше всего эта проблема затронула снимки, сделанные в сумеречное время (высота Солнца над горизонтом более −18 градусов): если в конце 2019 года артефакты встречались на 0,5 процента кадров, то в августе 2021 года частота возросла до 18 процентов. По их расчетам, когда размер группировки увеличится до 10 тысяч аппаратов, артефакты будут встречаться на всех снимках.