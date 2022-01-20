Президент США Байден подтвердил намерение идти на второй срок

Президент США Джо Байден на вчерашней пресс-конференции заявил о желании баллотироваться на второй срок, и он пойдет на выборы в тандеме с нынешним вице-президентом Камалой Харрис.

Таким образом, Байден в очередной раз подтвердил намерение участвовать в президентской гонке в 2024 году.

Напомним, в прошлом году неоднократно звучали заявления на эту тему, причем впервые тогда еще 78-летний Байден объявил об этом уже в марте 2020 года — почти сразу после инаугурации (в январе).

А 23 ноября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вновь дала понять, что Байден планирует претендовать на переизбрание на выборах лидера страны в 2024 году. При этом она добавила, что вместе с Байденом, вероятно, будет переизбираться и Харрис.