Переддефолтний стан: У 2022 році Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу

Нацбанк України тимчасово втратив доступ до зовнішніх ринків капіталу через високі рівні ставок
Про це 20 січня на брифінгу повідомив директор департаменту відкритих ринків Національного банку України Олексій Лупін.
«Геополітика призвела до зростання «пені за ризик» для України як на зовнішніх ринках, так і на внутрішніх. Причому на зовнішніх ринках дохідність українських ОВДП досягла стресових рівнів, двозначних, і, на жаль, тимчасово Україна втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу», — сказав Лупін.
При цьому він зазначив, що внутрішній ринок краще пережив відповідні події, зокрема, якщо порівнювати з березнем-2020, де пікові показники відсоткової ставки на вторинному ринку ОВДП на рівні 20-25%, то 19 січня пікові ставки тут склали 16-17%.
Повідомляється, що раціональному інвестору зараз вигідніше купувати папери на вторинному ринку, однак Лупін вважає, що це тимчасове явище, і після деескалації прибутковості на ринках зрівняються, і Мінфін зможе залучати гривню на аукціонах.
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