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Netflix выпустит мультфильм об оживших чашках и Дьяволе

Чашечная братва: Netflix выпустит мультфильм об оживших чашках и Дьяволе

Уже 18 февраля Netflix покажет «Шоу Чашека!» — таким причудливым образом для России перевели «The Cuphead Show!». Необычному названию — необычный сюжет, берущий начало из почти что одноименной игры.

В мультсериале по игре «Cuphead», стилизованной под древние мультфильмы Макса Флейшера, идет речь о двух оживших чашках, которых в российской локализации обозвали Кружеком и Чашеком.

Братьям по сервизу и разуму предстоит заручиться поддержкой очаровательной чашечной спутницы и пуститься в таинственную Яму мрака на поиски самого Дьявола. Помимо главных героев и злодеев, в первом трейлере создатели показали несколько боссов из игры — братьев-лягушек Рибби и Крокса, банду корнеплодных и дракона Уолли.

Что ж, не «Чашечная братва» — спасибо и на том.

Источник фото: Скриншот из трейлера The Cuphead Show

20 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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