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НБУ підвищив облікову ставку до 10%

Правління Національного банку 20 січня ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу на 100 б.п. – до 10% річних через високий інфляційний тиск.

Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко на пресбрифінгу щодо рішень з монетрної політики.

«Головною причиною для підвищення Нацбанком ставки на 1 п.п. стала інфляція, яка виявилася вищою за прогнози НБУ та зросла за рік до 10%», — відзначив він.

Після проходження піку восени 2021 року інфляція знижувалася, але повільніше, ніж очікувалося, а фундаментальний інфляційний тиск навіть посилився.

Наприкінці року інфляція знижувалася завдяки рекордним врожаям і корекції окремих світових цін на продовольство, ефектам від зміцнення гривні в попередні місяці, вичерпанню низької бази порівняння та посиленню монетарної політики. Стримували інфляцію також адміністративні рішення щодо фіксації тарифів на деякі житлово-комунальні послуги (ЖКП). У результаті зростання споживчих цін сповільнилося з пікових 11% у вересні до 10% у грудні.

«Водночас швидшому сповільненню інфляції завадили перенесення на вартість товарів і послуг подальшого зростання світових цін на енергоносії та тиск з боку інших виробничих витрат бізнесу, зокрема й на оплату праці. ТЗберігався також вплив стійкого споживчого попиту, який, зокрема, зумовив зростання базової інфляції до 7,9% на кінець року», — наголосив Шевченко.

20 января, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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