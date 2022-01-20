Литва: российские войска в Беларуси – прямая угроза нашей стране

Прибытие российских войск в Беларусь (согласно утверждениям Москвы и Минска – для проведения совместных военных учений) представляет собой прямую угрозу входящей в состав НАТО Литве и, возможно, побудит США разместить в регионе большее количество войск, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Напомним, что российские войска и боевая техника начали прибывать в Беларусь в понедельник для участия в учениях «Решимость союзников», которые должны пройти недалеко от западной границы Беларуси с Польшей и Литвой – государствами-членами НАТО, а также от пролегающей южнее границы между Беларусью и Украиной.

«В сложившейся ситуации мы рассматриваем ввод российских вооруженных сил в Беларусь не только как дестабилизирующий фактор ситуации с безопасностью, но и как еще большую прямую угрозу для Литвы», – написал Арвидас Анушаускас в Facebook.

Литовский министр призвал НАТО и США отреагировать на нынешнее развитие событий, перебросив в регион дополнительные военные контингенты.

«Я думаю, что США сейчас безусловно работают над переброской дополнительных сил и средств в Европу, потому что этого требует ситуация», – сказал Анушаускас, выступая перед журналистами.

О том, что российские войска потенциально могут быть использованы для нападения на Украину, заявил во вторник высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.

Администрация США обеспокоена тем, что размещение российских войск может привести к размещению российского ядерного оружия на территории Беларуси, сообщили во вторник некоторые СМИ.

Анушаускас напомнил о российском ядерном оружии, уже давно дислоцированном в Калининградской области, представляющей собой российский анклав, расположенный между Литвой и Польшей. Поэтому, по словам министра, размещение ядерного оружия РФ в Беларуси «радикально не изменит ситуацию».

«Мы четко говорим: Россия имеет эти (ядерные) возможности рядом со странами НАТО, примерно в 100 км от наших границ», – констатировал министр обороны Литвы.