Київрада закликала владу припинити політичне переслідування Петра Порошенка, опозиційних політиків та незалежних ЗМІ

«Політичні переслідування – це бумеранг, який б’є по Україні. Бо сіяти хаос та нестабільність в той час, коли ворог стоїть на державному кордоні означає ставити під загрозу суверенітет України та її незалежність… Використання центральною владою адмінресурсу, переслідування, обшуки, суди та тиск проти політичних опонентів лише розколють країну зсередини», – йдеться у зверненні.

Депутати Київради переконані, що політичні переслідування – «це короткий шлях до узурпації влади»: «попередні спроби узурпації влади закінчилися захопленням українського Криму та окупацією Донбасу. Центральна влада більше не має права на цю помилку».

«Інший колір партійних прапорів, успіх інших, інша точка зору не мають бути приводом для тиску, обшуків чи судилищ. Право бути іншим – це демократія. Переслідування за це право – диктатура», – наголошується у тексті заяви.

Тому депутати Київради закликали центральні органи влади припинити політичний тиск та кримінальне переслідування демократичної опозиції, змінити пріоритети і перед загрозою російського військового вторгнення об’єднатися «навколо захисту інтересів та кордонів держави». «Закликаємо боротися не один проти одного, а за Україну!» – йдеться у зверненні.

Раніше такі звернення ухвалила Львівська обласна рада, Чергінівська обласна рада та низка місцевих рад.

Нагадаємо, що 19 січня під час візиту до Києва Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Україну до єдності та продовження реформ. За його словами, реакція на агресію Росії вимагає єдності всередині країни. «Україна повинна уникати будь-яких дій, які допомагають Росії в цьому цинічному завданні. Не дозволяйте Москві вас розколоти. Лідери в українському уряді та поза ним повинні відкласти свої відмінності заради спільних національних інтересів і разом готуватися до, можливо, важких днів», – заявив Держсекретар США.