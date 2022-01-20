Эмили Ратаковски опять шокировала фанатов своим видом

Известная модель и молодая мама Эмили Ратаковски в очередной раз порадовала поклонников стильным образом. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадре знаменитость позирует возле зеркала в эффектном серебристом топе с завязками на боках и на спине, также она надела черные брюки с низкой талией.

Образ Эмили дополнили распущенными волосами, ярким макияжем, украшениями и маленьким клатчем.

Отмечается, что модель выглядела очень эффектно.

Поклонники не смогли сдержать эмоций и засыпали кумира множеством приятных комплиментов: «Очень красивая», «Симпатичная девушка», «Такая невероятная», «Самая любимая».