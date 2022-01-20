Джона Хилл рассказал, когда согласится сыграть в сиквеле комедии «Суперперцы»

Джона Хилл («Мачо и Ботан») назвал условие, при котором согласится сыграть в сиквеле подростковой комедии «Суперперцы» 2007 года, в которой он снялся вместе с Сетом Рогеном, Майклом Серой и другими.

Как рассказал актер в интервью журналу W Magazine, он готов вернуться к образу Сэта, когда ему самому будет 80 лет (сейчас ему 38).

«Эту идею я пока никому не предлагал, но я хочу, когда нам всем будет по 80, снять «Суперперцев 2» типа «Суперперцы в доме престарелых». Наши любимые умирают, а мы опять холостяки. Именно такими я хочу видеть «Суперперцев 2″ и только на этих условиях я готов снимать сиквел», — сказал Хилл.

Оригинальная история, которая рассказывает о старшеклассниках-ботанах Сэте и Эване, основана на воспоминаниях Сэта Рогена и Эвана Голдберга, которые написали сценарий картины. Сет Роген до сих пор считает, что трогать оригинал не стоит — нет там места для улучшений или дальнейшего сюжетного развития.