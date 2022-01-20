Американцы вооружили беспилотник Mojave парой «Миниганов»

Американская компания General Atomics опубликовала изображение своего беспилотника Mojave с вооружением. Как пишет The Drive, в числе прочего Mojave получил два контейнера с многоствольными пулеметами «Миниган».

General Atomics представила Mojave в декабре прошлого года. Его построили на базе фюзеляжа последней модели Gray Eagle с увеличенной дальностью полета. Поэтому внешне Mojave Gray Eagle и другой беспилотник от General Atomics Reaper. От них новому беспилотнику досталась авионика и системы управления полетом.

Крыло Mojave, с отклоняемыми предкрылками и двухщелевыми закрылками для максимальной подъемной силы шире по сравнению с Gray Eagle и Reaper. При этом размах у него чуть меньше — 15,8 метра. Беспилотник получил турбовинтовой двигатель мощностью 450 лошадиных сил. Он может летать более 25 часов и нести до 1,6 тысячи килограмм полезной нагрузки.

Mojave умеет взлетать и садиться на нестандартные взлетно-посадочные полосы. Например, на грунтовую дорогу, песок или высохшее русла реки. Для взлета и посадки беспилотнику достаточно 152 метров. Это значит, что его можно будет запускать с авианосцев или даже универсальных десантных кораблей. Сейчас Mojave проходит испытания. Его прототип впервые поднялся в воздух прошлым летом.

General Atomics 19 января опубликовала фотографию Mojave с вооружением. Под крылом беспилотника расположены шесть узлов подвески, по три с каждой стороны. Четыре подвески занимают ракетные пусковые установки, вероятно, с AGM-114 Hellfire и AGM-179A класса «воздух-поверхность».

По краям расположены два контейнера Dillon Aero. Каждый из них представляет собой замкнутую систему с внутренним источником энергии для электрических многоствольных пулеметов «Миниган» и магазином на три тысячи патронов калибра 7.62 миллиметра. В этой контейнерной конфигурации шестиствольный пулемет может делать до трех тысяч выстрелов в минуту.

Беспилотники вроде Mojave чаще всего вооружают высокоточными боеприпасами. У «Миниганов» есть свои преимущества. По сравнению с бомбами или ракетами, они могут позволить лучшую прицельную стрельбу по небольшим целям или группам целей, а также быстрое переключение с одних целей на другие.

С другой стороны, такие беспилотники, как Mojave, обычно несут высокоточные боеприпасы, потому что они уязвимы к наземному огню. К тому же, у атакующего с большей высоты беспилотника есть шанс остаться незамеченным. Также непонятно, как оператор будет управлять Mojave с пулеметами. Обстрел наземных целей требует динамического маневрирования близко к земле.