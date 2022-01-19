ВОЗ: Пандемия коронавируса далека от завершения

Выступая на брифинге перед журналистами, он подчеркнул, что «эта пандемия еще далека от завершения», и напомнил об исключительной важности отслеживания и оценки ситуации с новыми штаммами коронавируса.

Гебрейесус также добавил, что считать «омикрон» легким заболеванием ошибочно. Хотя в среднем он может протекать не так тяжело, как предшествовавшие ему штаммы, но тоже приводит к госпитализациям и летальным исходам.