ВОЗ: Пандемия коронавируса далека от завершения

После распространения штамма коронавируса «омикрон» могут появиться новые вариации, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Выступая на брифинге перед журналистами, он подчеркнул, что «эта пандемия еще далека от завершения», и напомнил об исключительной важности отслеживания и оценки ситуации с новыми штаммами коронавируса.
Гебрейесус также добавил, что считать «омикрон» легким заболеванием ошибочно. Хотя в среднем он может протекать не так тяжело, как предшествовавшие ему штаммы, но тоже приводит к госпитализациям и летальным исходам.
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