Ваш автомобиль попал на СТО? Прокат авто выручит!

Представители автопрокатной компании в Киеве RentDrive.ua поведали нашим журналистам о том, что аренда авто является популярным видом услуг, если владельцы отдают свой автомобиль на ремонт на СТО. Срок аренды зависит от сложности поломки машины и желания самого клиента. Есть много причин заказать прокат автомобилей в Киеве, от встречи деловых партнеров, до запланированного путешествия с семьей на выходных. Аренда автомобилей подойдет для работы в такси, обслуживания торжественных мероприятий на машинах VIP сегмента.

Преимущества сотрудничества с RentDrive

Автопрокатная компания РентДрайв предлагает:

широкий ассортимент моделей и модификаций авто;

конкурентные цены на услуги;

индивидуальный подход и компетентную поддержку;

автопарк состоит из технически исправных авто с небольшим пробегом;

возможность посуточной и долгосрочной аренды;

надёжность и безопасность сделок;

страховку на все авто и подписание договора.

Людям, привыкшим жить по собственному интенсивному графику, когда за день нужно решить множество вопросов и побывать сразу в нескольких местах в разных концах города, достаточно проблематично остаться без личного транспорта. Заменить его на такси, воспользоваться метро или другими вариантами общественного транспорта проблематично. В этом случае аренда авто от автопрокатной компании RentDrive – оптимальный вариант.

Оперативность предоставления услуг и высочайшее качество обслуживания

На оформление договора о прокате авто в Киеве клиент потратит минимум времени. Персонал поможет быстро определиться с выбором подходящей модели и забронировать понравившееся авто на указанное время. Если машина нужна срочно, то в течение часа она будет доставлена в указанное место. На официальном сайте компании размещены все варианты автомобилей с реалистичными фото и подробным описанием машин, техническими характеристиками.

Также указана фиксированная залоговая стоимость и цена аренды за сутки и на более длительный период. Исходя из вкусов и личных предпочтений водителя, предполагаемого бюджета, выбирают машины из эконом, среднего и бизнес-класса, оформляют договор аренды на внедорожники, минивены и авто примиум класса. В нашем автопарке более 100 авто, есть инновационные электрокары, мощные кроссоверы и джипы, элегантные премиум автомобили с эксклюзивным дизайном.

Все машины регулярно проходят плановый техосмотр, а перед подачей клиенту механики в обязательном порядке проводят визуальный осмотр и небольшое тестирование всех систем и механизмов, чтобы гарантировать полную безопасность водителя и пассажиров. Служба поддержки на связи 24 часа в сутки, без выходных и праздников. Для связи доступны звонки по стационарному и мобильному телефону, прием сообщений на Viber, Whatsaap, Telegram, Фейсбук Messenger.

Компания всегда рада новым клиентам и с удовольствием продолжит сотрудничество с постоянными арендаторами.

Основные пункты условий проката

Сервис проката сотрудничает как с частными клиентами, так и с юридическими лицами, предоставляя весь спектр услуг киевлянам и гостям столицы. Прежде чем подписать двухсторонний договор, специалист должен удостовериться в наличии:

Паспорта, идентификационного кода (для граждан Украины). Водительского удостоверения (минимальный стаж 3 года). Необходимой суммы залога.

Минимальный срок аренды авто с момента передачи ключей – 1 сутки, при этом возраст водителя минимум 23 года. О стоимости суточного пробега с учетом установленного лимита можно осведомиться у менеджера или увидеть непосредственно на сайте. На арендованном авто запрещено выезжать за границу о чем заранее предупреждают специалисты, это пункт включен в договор.

Абсолютная свобода передвижения

Не важно, какова цель проката, это деловая поездка, встреча друзей и родственников из аэропорта, туристические или романтические приключения, мы соблюдаем все взятые на себя обязательства, всего лишь требуя соблюдения всех условий договора. Сервис на связи 24/7, чтобы подстраховать в случае возникновения любого форсмажора. При незначительной поломке неисправность будет устранена на месте бригадой механиков.

Если оперативный ремонт произвести не удается, то взамен будет предоставлено авто аналогичной марки из того же сегмента. Возможно, потребуется доукомплектовать машину, например бустером или детским автомобильным креслом, GPS-навигатором, высокоскоростным Wi-Fi роутером, тогда об этом стоит предупредить менеджера. Выгодна аренда многоместного авто или вместительного минивена при организации корпоративного мероприятия за пределами города, путешествии с компанией друзей или поездку большим, дружным семейством. Не стоит отчаиваться, если ваше собственное авто временно в ремонте, сервис всегда придет на помощь, предоставив современный и надежный транспорт в ваше полное распоряжение.

Стоит отметить, что возможна аренда авто посуточно, а стоимость долгосрочной услуги будет снижаться пропорционально срокам проката.