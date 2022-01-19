Тренды женской обуви – о чем следует знать

Обувь играет немаловажную роль при создании интересного образа. С помощью хороших ботинок или туфель можно подчеркнуть собственную индивидуальность, создать неповторимый образ и просто расставить акценты в придуманном аутфите. Купить обувь можно в любой момент, это займет минимум времени. А вот подобрать качественные и стильные изделия уже сложнее.

Какая обувь сегодня в моде

Несмотря на большое количество рекомендаций, главный принцип остается следующим – тренды лишь задают направление, ориентироваться при покупке стоит на собственные предпочтения и пожелания.

Стильные лоферы

Лоферы считают настоящей палочкой-выручалочкой для женщин. Они практичные, удобные и легко сочетаются с любыми образами. Модели без декора становятся отличной обувью для работы, офиса или просто классического образа. Лоферы с украшениями и аксессуарами дополняют праздничные наряды.

Кеды и кроссовки

Без этой обуви невозможно представить базовый гардероб. Кроссовки давно перестали быть спортивной обувью, предназначенной исключительно для бега и занятий спортом. Теперь с помощью этих изделий можно создавать необычные образы. Их часто сочетают с леггинсами, пальто, полушубками. Даже легкие платья начинают играть новыми красками, когда под них надевают интересные кеды.

Бренд Vitto Rossi предлагает широкий ассортимент кроссовок и кед на любой вкус.

Ботильоны

Еще одна обувь, которая не выходит из моды и никогда не становится неактуальной. С помощью ботильон легко подчеркнуть элегантность образа, эта пара обуви легко сочетается как с юбками, так и с брюками.

Наиболее трендовыми считаются:

ботильоны с длинным носком;

изделия на широком и невысоком каблуке;

массивный, квадратный каблук.

Из расцветок предпочтение отдается базовым цветам и приглушенным оттенкам розового, бежевого, красного.

Сапоги-челси

Даже те, кто ранее не слышал о таких изделиях, могут оценить их удобство и комфорт. Сапоги-челси выглядят крайне стильно, поэтому они сочетаются с любой обувью. Считается, что эту обувь стоит носить именно в базовых оттенках – черном и белом, поэтому редко можно встретить интересные модели челси в ярких расцветках.

Ботинки – хит сезона

Качественные ботинки всегда были в ходу, они не только дополняют стильные образы, но и помогают согреться в холодные времена.

Самыми актуальными считаются простые ботинки на шнуровке и грубые ботинки с массивной подошвой. Второй вариант понравится молодым девушкам, любящим создавать интересные аутфиты.

Какими бы не были тренды, главное чтобы обувь нравилась владелице и была удобной при ежедневной носке.