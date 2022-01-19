В Адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну. Обговорюють надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Згідно із даними CNN, обговорення додаткової допомоги свідчить про песимістичні настрої в адміністрації після провалу перемовин із РФ, а також через те, що Росія продовжує нарощувати чисельність своїх військ поблизу українських кордонів в останні кілька днів.

“США оцінюють варіанти зміцнення спроможності українських сил протистояти потенційній російській окупації. Це передбачає забезпечення української армії додатковими боєприпасами, мінометами, протитанковими ракетами Javelin та зенітно-ракетними комплексами, котрі, ймовірно, надійдуть від союзників у НАТО”, – йдеться у матеріалі CNN.

Окрім цього, високопоставлений чиновник США повідомив журналістам CNN про те, що певну підтримку Україні може надати ЦРУ.

Також чиновник зауважив, що поки додаткові варіанти допомоги не були офіційно подані на затвердження Джо Байдену.