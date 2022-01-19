Спутники Starlink портят до 20% космических фотографий

Исследователи сделали анализ архивных фотографий, которые снял аппарат Zwicky Transient Facility (ZTF) и выяснили, что интернет-спутники системы Starlink серьезно мешают научным наблюдениям. По словам исследователей, размещенные на околоземной орбите устройства оставляют следы в виде полос на небе.

Сейчас на низкой околоземной орбите находится более 1 800 аппаратов, которые организовывают широкополосный доступ в интернет. Аппараты все чаще начинают мешать астрономическим наблюдениям. Ученые давно бьют тревогу, опасаясь, что когда группировка достигнет обещанных масштабов — около 40 тыс. спутников, — работа на многих наземных телескопах будет практически остановлена.

Авторы новой работы проанализировали данные с ZTF с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года. В результате выяснилось, что всего на космических снимках было 5,3 тыс. полос от спутников.

Исследователи отследили рост количество испорченных снимков, если в 2019 году их было 0,5%, то сейчас их стало 20%.

Ученые опасаются, что когда группировка достигнет 10 тыс. (в SpaceX планируют добиться этого к 2027 году), наблюдения станут практически невозможны.