РФ майже завершила стягування військ до кордону з Україною: у регіоні зараз понад 127 тис. російських військових, — CNN

Про це CNN повідомило Міністерство оборони України.

«Повна чисельність сухопутного угруповання ЗС РФ на українському напрямку становить понад 106 тис. чоловік особового складу. Разом з морською та повітряною складовою загальна чисельність становить понад 127 тис. військовослужбовців», — йдеться в оцінці української розвідки.

За даними Міноборони, наприкінці грудня 2021 року і в січні 2022 року Росія переміщувала до кордону запаси боєприпасів, польові госпіталі та служби безпеки, що, як ідеться в оцінці, «підтверджує підготовку до наступальних дій».

Крім того, активізувалася розвідувальна діяльність РФ проти України: біля кордону розгорнули додаткові підрозділи радіозв’язку та супутникового зв’язку. А порівняно з 2021 роком кількість розвідувальних польотів уздовж кордону зросли втричі.

Як повідомляє видання, станом на середину січня 2022 року біля України знаходиться 36 оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», які вражають цілі на відстані 500-700 км і можуть бути використані для знищення життєво важливих об’єктів.

РФ стягнула не лише війська до кордону, а і підтримує на окупованих територіях Донецької та Луганської областей понад 35 тис. сепаратистів і утримує близько 3 тис. власних військових.

Також розвідка повідомляє, що вздовж північного кордону з Білорусією, яка є ключовим союзником Кремля, тепер з’явилася нова потенційна лінія фронту.

«Територію Білорусі слід розглядати як повноцінний театр воєнних дій, який Росія може використовувати для розширення агресії проти України», — йдеться в документі української військової розвідки.

В Міноборони наголосили, що ситуація складна, оскільки Росія «намагається розколоти та послабити Європейський Союз і НАТО». Крім того, РФ намагається обмежити спроби США сприяти безпеці в Європі.

https://espreso.tv/rf-mayzhe-zavershila-styaguvannya-viysk-do-kordonu-z-ukrainoyu-u-regioni-zaraz-ponad-127-tis-rosiyskikh-viyskovikh-cnn