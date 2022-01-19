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Ребел Уилсон станет ведущей премии BAFTA 2022

Ребел Уилсон станет ведущей премии BAFTA 2022

Актриса Ребел Уилсон («Идеальный голос») станет ведущей церемонии вручения британской премии BAFTA, которая состоится в марте. Об этом сообщает Deadline.

«Мы рады приветствовать Ребел Уилсон в качестве ведущей в этом году. Ребел «украла шоу» на нескольких предыдущих церемониях вручения кинопремий, и мы очень рады, что она привнесет свою фантастическую харизму и юмор во все шоу, когда мы будем чествовать все самое лучшее в кино», — отметила исполнительный директор BAFTA Аманда Берри.

В свою очередь Уилсон уже прокомментировала назначение в Instagram.

«Для меня большая честь вести церемонию вручения кинопремии Британской киноакадемии в марте, когда Covid уже не будет существовать, потому что к тому времени его явно отменят. Это будет так весело!..» — написала актриса.

19 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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