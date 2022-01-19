Пов’язана з РФ фірма з будівництва доріг отримала грошей більше, ніж армія — Луценко

Президент Володимир Зеленський тримає біля себе людей, які мають сильні зв’язки з Росією. Це, а також його комплекси, фобії й нерозуміння ситуації наближає Україну до капітуляції.

Таку думку в ефірі “Прямого” висловив генеральний прокурор України у 2016-2019 роках Юрій Луценко.

“У Володимира Олександровича цінності закомплексованої людини. Він Порошенка ненавидить. До того ж досі я не можу зрозуміти чому. І саме ці дві риси — некомпетентність і фобії — використовує російська агентура, я б сказав, “кротоферма” Кремля, яку він розвів навколо себе. Водночас зверніть увагу, я зовсім не збираюся “відмазувати” Зеленського від відповідальності. Бо свита робить короля, але король призначає світу. Він призначив на посади свого найближчого оточення людей, які мають сильні зв’язки з Росією, а найімовірніше, з розвідкою Російської Федерації. І саме вони, користуючись його некомпетентністю і фобіями, творять цю всю історію”, — сказав він.

Я вам просту річ розкажу. Зеленський розказує: “Велике будівництво” — це ж так круто. В принципі, так, для нормальних людей це правильно. Тільки одне питання. Одна фірма, яка будує дороги, з Одеси, пов’язана знову ж таки з Російською Федерацією, отримала грошей на дороги більше, ніж вся українська армія за рік. Це нормально в країні, яка воює? Юрій ЛуценкоГенеральний прокурор України у 2016-2019 роках

Луценко додав, що від так званої “боротьби з олігархами” виграють лише росіяни.

“Питання друге. От ми зараз Ахметову випишемо недоїмку за рентою 50 мільярдів гривень. Тепер дораховано 50 з зайвим мільярдів гривень недоїмки за рентою — вони просто змінили заднім числом методику і почали нараховувати — для того, щоб накласти арешт не просто на бізнес, а й на телевізори Ахметова. Це ж круто, я борюсь з олігархами. А що отримають росіяни? Ціла галузь не заплатить податків у січні-лютому, у найстрашніші місяці для української економіки”, — зазначив колишній генпрокурор.

Він переконаний, що ув’язнення лідера опозиції Петра Порошенка роз’єднає Україну й зробить її слабшою.

“Закриймо Порошенка в тюрму. Це ж круто. Але країна буде внутрішньо розколота. Тобто, усі речі, які руками Зеленського водить агентура ця російська, роблять країну слабшою, слабшою і слабшою. І йдеться до моменту капітуляції. Вони просто використовують його нерозуміння загальної ситуації в країні й у світі, своїх можливостей і неможливостей, його ненависті до конкретних осіб і його слабкостей до лестощів… Вони використовують цю його слабкість для того, щоб країну робити слабшою. Зеленський себе оточив людьми з російської “кротоферми”, які роблять його руками нашу країну слабшою перед агресором”, — підсумував Луценко.