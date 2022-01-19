Порошенко в інтерв’ю CNN закликав союзників дати більше зброї Україні і запровадити «пекельні» санкції проти Путіна

Про це повідомляє пресслужба «Європейської Солідарності».

«З кожним днем, крок за кроком, Захід робить більше, і це є позитивним. Те, що нам потрібно сьогодні, це робити Росію слабшою, і це можливо завдяки санкціям», — зауважив Порошенко.

«А Україну слід робити сильнішою. З кожним днем ми маємо отримувати нові обронні летальні зразки озброєнь, включно з засобами радіоелектроного захисту, протиповітряної оборони, протитанкових озброєнь, отримання розвідданих. На жаль, ми цього в достатній кількості не маємо. Однак позитивний тренд присутній, Захід дедалі збільшує відповідне постачання», — констатував п’ятий президент.

«Маємо позитивний досвід по лінії міністества оборони Великобританії. Очікуємо на візит Державного секретаря США Блінкена в Україну», — зазначив Петро Порошенко.

«Чим більше ми робимо у цьому напрямі — тим більше шансів не мати цієї агресії. Вважаємо, що Держсекретарю Блінкену було б важливо зустрітися не лише з президентом Зеленським, а й з усіма демократичними силами, адже внутрішня єдність є дуже важливим чинником зміцнення стійкості України для захисту себе, Європи та світу», — переконаний Петро Порошенко.

«Маємо зараз збільшити ціну, яку завдяки «пекельним санкціям» проти нього заплатить Путін. Завдяки значному збільшенню оборонного потенціалу України — тут загинуть тисячі росіян. Нам не потрібні тут солдати НАТО, але ми точно будемо захищати нашу землю. Слід також зупинити Північний потік 2, який є спробою Путіна зруйнувати енергетичну безпеку європейських країн, адже він не є економічним чи енергетичним проектом. І Україна має отримати, як нам і обіцяли, План дій щодо членства в НАТО», — резюмував Порошенко.

https://espreso.tv/poroshenko-v-intervyu-cnn-zaklikav-soyuznikiv-dati-bilshe-zbroi-ukraini-i-zaprovaditi-pekelni-sanktsii-proti-putina