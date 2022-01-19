Отток капитала из России установил рекорд с аннексии Крыма

По сравнению с 2020-м отток ускорился почти в 1,5 раза и стал рекордным с 2014 года, когда на фоне аннексии Крыма и санкций Запада из России было вывезено 152,1 млрд долларов.
За год российская экономика заработала 489,8 млрд долларов валютной выручки от экспорта товаров. Доходы от нефти подскочили на 52%, от газа — на 110%, от нефтепродуктов — на 51%.
Около 60% это суммы (303,9 млрд долларов) ушло из страны на закупку зарубежных товаров, но даже с учетом оттока на импорт услуг и по другим основным статьям российская экономика получила рекордную в истории условную валютную прибыль — 120,3 млрд долларов. В такую сумму ЦБ оценил профицит платежного баланса. Но отток капитала «отъел» от него две трети.
Причем если раньше отток формировали в основном банки, которые гасили внешний долг, теперь «определяющую роль сыграло приобретение иностранных активов прочими секторами преимущественно в форме прямых инвестиций», констатирует центробанк.
Речь идет об операциях бизнеса — от крупного до малого, — который выводит прибыли из страны и паркует их в капиталах и активах офшорных юрисдикций. За год такой отток ускорился в 9 раз и достиг 53,6 млрд долларов.
Чистый баланс прямых инвестиций составил минус 22,9 млрд долларов — на столько в Россию по этому каналу пришло меньше, чем было выведено из страны.
Несмотря на политику деофшоризации, апелляции к патриотизму и угрозы уголовных дел, компании продолжают хранить деньги на Кипре, а физлица инвестировать в зарубежную недвижимость. Словно решето, которое невозможно наполнить, российская экономика продолжает протекать валютой на десятки миллиардов долларов, и чем больше экспортной выручки поступает в страну — тем выше становится отток.
Структура и динамика потоков капитала указывает на низкий аппетит к капиталу внутри страны, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Предприниматели в массе не доверяют государству (55%), считают, что вести «сложно» или «очень сложно» (87%), и лишь 7% верят, что экономика покажет «рывок» до мировых темпов роста, как того требует президент (согласно опросу PwC).
У иностранных инвесторов доверия не больше: за год они сбросили государственные облигации на 3,2 млрд долларов, а из других ценных бумаг, включая акции, забрали 11,2 млрд. Еще 13 млрд долларов вывели из страны российские физлица и юрлица, покупая акции и бонды за рубежом.
Итоговый отток капитала мог бы быть еще больше и составить почти 90 млрд долларов, если бы не поступления от Международного валютного фонда. Он в августе выделил России 17,5 млрд долларов в рамках пакета помощи экономикам мира после пандемии. Эти деньги ЦБ сложил в золотовалютные резервы, размер которых по итогам года достиг рекордных 630,6 млрд долларов.
Январь, который принес России резкое обострение геополитических рисков, провал переговоров с США и НАТО, страхи войны и угрозу самых жестких в истории санкций, обернется дополнительным оттоком спекулятивного капитала на 6-6,5 млрд долларов, оценивают аналитики Райффайзенбанка. Это сумма, которую иностранные инвесторы, по оценке банка, заберут с фондового и долгового рынка.
Leave a Reply