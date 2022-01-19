Отток капитала из России установил рекорд с аннексии Крыма

Куш из нефтегазовых долларов, который сорвала Россия, благодаря взлетевшим ценам на сырье, стремительно утекает из страны.Чистый вывоз капитала частным сектором по итогам 2021 года составил 72 млрд долларов, сообщил ЦБ РФ во вторник в оперативной оценке платежного баланса.

По сравнению с 2020-м отток ускорился почти в 1,5 раза и стал рекордным с 2014 года, когда на фоне аннексии Крыма и санкций Запада из России было вывезено 152,1 млрд долларов.

За год российская экономика заработала 489,8 млрд долларов валютной выручки от экспорта товаров. Доходы от нефти подскочили на 52%, от газа — на 110%, от нефтепродуктов — на 51%.

Около 60% это суммы (303,9 млрд долларов) ушло из страны на закупку зарубежных товаров, но даже с учетом оттока на импорт услуг и по другим основным статьям российская экономика получила рекордную в истории условную валютную прибыль — 120,3 млрд долларов. В такую сумму ЦБ оценил профицит платежного баланса. Но отток капитала «отъел» от него две трети.

Причем если раньше отток формировали в основном банки, которые гасили внешний долг, теперь «определяющую роль сыграло приобретение иностранных активов прочими секторами преимущественно в форме прямых инвестиций», констатирует центробанк.

Речь идет об операциях бизнеса — от крупного до малого, — который выводит прибыли из страны и паркует их в капиталах и активах офшорных юрисдикций. За год такой отток ускорился в 9 раз и достиг 53,6 млрд долларов.

Чистый баланс прямых инвестиций составил минус 22,9 млрд долларов — на столько в Россию по этому каналу пришло меньше, чем было выведено из страны.

Несмотря на политику деофшоризации, апелляции к патриотизму и угрозы уголовных дел, компании продолжают хранить деньги на Кипре, а физлица инвестировать в зарубежную недвижимость. Словно решето, которое невозможно наполнить, российская экономика продолжает протекать валютой на десятки миллиардов долларов, и чем больше экспортной выручки поступает в страну — тем выше становится отток.

Структура и динамика потоков капитала указывает на низкий аппетит к капиталу внутри страны, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Предприниматели в массе не доверяют государству (55%), считают, что вести «сложно» или «очень сложно» (87%), и лишь 7% верят, что экономика покажет «рывок» до мировых темпов роста, как того требует президент (согласно опросу PwC).

У иностранных инвесторов доверия не больше: за год они сбросили государственные облигации на 3,2 млрд долларов, а из других ценных бумаг, включая акции, забрали 11,2 млрд. Еще 13 млрд долларов вывели из страны российские физлица и юрлица, покупая акции и бонды за рубежом.

Итоговый отток капитала мог бы быть еще больше и составить почти 90 млрд долларов, если бы не поступления от Международного валютного фонда. Он в августе выделил России 17,5 млрд долларов в рамках пакета помощи экономикам мира после пандемии. Эти деньги ЦБ сложил в золотовалютные резервы, размер которых по итогам года достиг рекордных 630,6 млрд долларов.

Январь, который принес России резкое обострение геополитических рисков, провал переговоров с США и НАТО, страхи войны и угрозу самых жестких в истории санкций, обернется дополнительным оттоком спекулятивного капитала на 6-6,5 млрд долларов, оценивают аналитики Райффайзенбанка. Это сумма, которую иностранные инвесторы, по оценке банка, заберут с фондового и долгового рынка.