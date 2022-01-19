«Лунный рыцарь» с героем Marvel получил первый трейлер

YouTube-канал Marvel порадовал фанатов первым трейлером сериала Disney+ «Лунный рыцарь», который станет частью четвертой фазы киновселенной. 2-минутное видео демонстрирует нового героя, испытывающего проблемы со сном и страдающего диссоциативным расстройством личности.

Главная роль в сериале досталась Оскару Айзеку, ранее сыгравшему Лето Атрейдеса в кинофильме «Дюна». В новом шоу актер выступает в образе бывшего морского пехотинца Марка Спектора с несколькими личностями. Будучи на службе, военный выполнял задание в Египте, во время которого мог погибнуть, но его спас Хонсу, бог Луны. Судя по трейлеру, Марк не понимает, где сон, а где реальность, но это не освобождает его от ноши быть супергероем.

Дело в том, что спасение не было бескорыстным жестом. Хонсу потребовал от Марка, чтобы он стал Лунным рыцарем, воплощением бога на Земле. Герою предстоит борьба с Солнечным Королем, которого сыграет Итан Хоук.

Первый сезон проекта включает шесть эпизодов продолжительностью 40-50 минут. Релиз шоу запланирован на 30 марта, передает DTF.