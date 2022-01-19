Крупный астероид едва не упал на Землю

По расчетам НАСА, крупный астероид прошел на расстоянии 1,93 миллиона километров от Земли.

Астероид, известный как 7482 (1994 PC1), был открыт в 1994 году. Он имеет около 1 километра в ширину или «размером с мост», как описало его НАСА.

НАСА сообщило, что астероид снова пролетит рядом с Землей в июле, но уже не так близко.

По данным космического агентства, астероид вновь пройдет мимо нашей планеты 18 января 2105 года, когда он пройдет на расстоянии 2,32 миллиона километров.

Случай самого тесного известного сближения астероида с Землей произошел 17 января 1933 года, тогда расстояние составило 1,12 миллиона километров.

Однако даже в самой близкой к Земле точке во вторник астероид 7482 (1994 PC1) нельзя было увидеть без небольшого телескопа.