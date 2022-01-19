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Крупные авиакомпании отменили часть рейсов в США из-за размещения вышек 5G вблизи аэропортов

Крупные авиакомпании отменили часть рейсов в США из-за размещения вышек 5G вблизи аэропортов

По мнению компаний, развертывание 5G приведёт к «катастрофическим» последствиям.

  • AT&T и Verizon договорились временно не запускать некоторые вышки из-за опасений авиакомпаний и Федерального управления гражданской авиации (FAA), пишет Reuters. Детали и сроки соглашения не уточняются.
  • Джо Байден поблагодарил компании за это решение. «Это соглашение позволит избежать потенциально разрушительных сбоев в пассажирских перевозках, грузовых операциях и восстановлении нашей экономики», — заявил он.
  • По данным источника издания, Verizon не будет включать около 500 точек сети — это менее 10% от запланированных вышек. Сколько вышек отключит AT&T, не уточняется.
  • Несмотря на соглашение операторов, авиакомпании Emirates, Air India, ANA и Japan Airlines объявили об отмене некоторых рейсов в США, сообщил The Verge.
  • 17 января авиакомпании предупредили о серьёзных сбоях в работе самолётов и «катастрофическом» авиационном кризисе из-за запуска 5G-сети вблизи аэропортов. По их словам, C-диапазон 5G вызывает сбои в работе приборов самолётов.
19 января, 2022 | Category: Наука, Новости, США
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