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Корейский «Бумажный дом» со звездой «Игры в кальмара» все же увидит свет

Оно живое: корейский «Бумажный дом» со звездой «Игры в кальмара» все же увидит свет

Еще в 2020 году стало известно о проекте корейской адаптации испанского криминального сериала «Бумажный дом», и только сейчас создатели решили побаловать зрителя трейлером шоу. Накануне он был опубликован на YouTube-канале The Swoon.

В ролике под мрачную музыку Профессор, которого играет Ю Джи Тхэ («Олдбой»), сначала стоит у стола, а после поворачивается к стене, на которой висят легендарные маски грабителей из оригинального сериала. Герой протягивает к одной из них руку, после чего на экране появляется название, под которым выйдет корейский ремейк — Money Heist: Korea — Joint Economic Area.

Также в трейлере можно увидеть Ким Юнджин из «Остаться в живых» и Пак Хэ-су из «Игры в кальмара». Последний в новом шоу сыграет Берлина.

Сценарий для корейского «Бумажного дома» создавал Рю Ён-джэ. Режиссурой проекта занимался Ким Хон-сон. Первый сезон включает 12 эпизодов. Сроки выхода шоу пока не озвучиваются.

Оригинальный «Бумажный дом» вышел в 2017 году. Изначально сериал демонстрировал большой потенциал, но с каждой вышедшей серией его рейтинг падал, и создатели даже рассматривали вариант закрытия проекта, но все изменилось, когда правообладателем шоу стал Netflix, который применил все свои ресурсы для пиара и сделал сериал хитом.

19 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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