Индонезия переносит свою столицу в безопасное место

Индонезия назвала свою новую столицу Нусантара, и она расположится в провинции Восточный Калимантан на востоке острова Борнео.

Решение о переносе столицы из Джакарты было одобрено законодателями.

Название новой столицы в переводе с индонезийского означает «архипелаг».

Обеспокоенность по поводу перегруженной и стремительно уходящей под воду Джакарты привела к необходимости появления новой столицы, и Палата представителей страны во вторник официально одобрила законопроект о ее переносе.

Президент Джоко Видодо впервые объявил о будущем переносе столицы в 2019 году, сославшись на опасения по поводу экологической и экономической устойчивости Джакарты.

Джакарта расположена на болотистых землях у моря, из-за чего она особенно подвержена наводнениям. По оценкам Всемирного экономического форума, это один из наиболее стремительно погружающихся под воду городов на земле.

Из-за чрезмерного водозабора теперь уже бывшая столица погружается в Яванское море с угрожающей скоростью.