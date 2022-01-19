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Индонезия переносит свою столицу в безопасное место

Решение властей связано с неустойчивым экономическим и экологическим состоянием Джакарты, которая уходит под воду

Индонезия назвала свою новую столицу Нусантара, и она расположится в провинции Восточный Калимантан на востоке острова Борнео.

Решение о переносе столицы из Джакарты было одобрено законодателями.

Название новой столицы в переводе с индонезийского означает «архипелаг».

Обеспокоенность по поводу перегруженной и стремительно уходящей под воду Джакарты привела к необходимости появления новой столицы, и Палата представителей страны во вторник официально одобрила законопроект о ее переносе.

Президент Джоко Видодо впервые объявил о будущем переносе столицы в 2019 году, сославшись на опасения по поводу экологической и экономической устойчивости Джакарты.

Джакарта расположена на болотистых землях у моря, из-за чего она особенно подвержена наводнениям. По оценкам Всемирного экономического форума, это один из наиболее стремительно погружающихся под воду городов на земле.

Из-за чрезмерного водозабора теперь уже бывшая столица погружается в Яванское море с угрожающей скоростью.

19 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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