В Португалии начато второе расследование гражданства Абрамовича NASA заявило, что российский модуль МКС «Звезда» могут навсегда изолировать » Церемонию вручения «Грэмми», отложенную из-за омикрона, проведут в апреле в Лас-Вегасе Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила новую дату проведения 64-й церемонии вручения премии «Грэмми», отложенной из-за распространения варианта коронавируса омикрон. Шоу состоится 3 апреля в Лас-Вегасе в спортивно-развлекательном комплексе MGM Grand Garden Arena. Ведущим премии станет актер Тревор Ноа. Транслировать шоу будет телеканал СBS. Изначально мероприятие должно было пройти 31 января в Лос-Анджелесе. Из-за пандемии церемонию вручения «Грэмми» переносят уже второй год подряд.