 
«  
  »

Церемонию вручения «Грэмми», отложенную из-за омикрона, проведут в апреле в Лас-Вегасе

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила новую дату проведения 64-й церемонии вручения премии «Грэмми», отложенной из-за распространения варианта коронавируса омикрон.

Шоу состоится 3 апреля в Лас-Вегасе в спортивно-развлекательном комплексе MGM Grand Garden Arena. Ведущим премии станет актер Тревор Ноа. Транслировать шоу будет телеканал СBS.

Изначально мероприятие должно было пройти 31 января в Лос-Анджелесе. Из-за пандемии церемонию вручения «Грэмми» переносят уже второй год подряд.

19 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  