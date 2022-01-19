Блінкен у розмові із Зеленським наголосив на важливості єдності в Україні

Державний секретар Блінкен під час візиту до Києва зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Державний департамент США, ця зустріч є “частиною нашої тісної та постійної координації з Україною після Діалогу стратегічної стабільності між США та Росією у Женеві, засідання Ради “НАТО-Росія” в Брюсселі та засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні».

Держсекретар США і президент України обговорили “міжнародну безпекову та економічну допомогу Україні”.

Ентоні Блінкен у розмові “знову наголосив, що у випадку, якщо Росія обере шлях подальшої агресії проти України, США разом зі своїми союзниками та партнерами запровадять нищівні санкції щодо російської економіки, посилять присутність НАТО на передовій держав Альянсу, а також збільшать оборонну допомогу Україні, значно більше того, що ми вже надаємо”.

Серед іншого, глава зовнішньополітичного відомства США у розмові з Володимиром Зеленським “наголосив на необхідності української єдності перед лицем російської загрози”.

Держсекретар також підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також принципу “нічого про Україну без України”.

Коментуючи зустріч із Зеленським, Блінкен написав у соціальній мережі Twitter, що він «поінформував Президента України про наші контакти з Росією минулого тижня і наголосив, що нічого про Україну не буде без України».

«Я вітаю відданість України мирному врегулюванню та закликаю Росію продовжувати застосовувати дипломатію як єдиний шлях вперед», — відзначив Блінкен.

Під час підходу до журналістів Блінкен також звернув увагу на важливість “єдності всередині України”.

“Зустрічі як ця, пане президенте, і консультації, які я буду мати завтра в Берліні з деякими іншими нашими європейськими партнерами, мають на меті запевнити, що ми говоримо з Москвою чітко та єдиним голосом. … наша сила залежить від збереження нашої єдності, і це включає також єдність всередині України. Однією з давніх цілей Москви було спробувати посіяти розбіжності між країнами та всередині країн, і ми просто не можемо і не дозволимо їм цього зробити”, — заявив головний дипломат США.

“Це ніколи не було більш важливо, ніж зараз, особливо в час, коли країна перебуває на порозі можливого оновлення російської агресії”, — додав Держсекретар Ентоні Блінкен.

Після України Ентоні Блінкен вирушив у Берлін для консультацій щодо протистояння російській агресії із урядом Німеччини.