Бэтгерл в исполнении Лесли Грэйс — актриса рассказала подробности

Актриса Лесли Грэйс показала в своем Instagram первое фото в образе Бэтгерл из сольного фильма по комиксам DC, который расскажет о происхождении супергероини. Съемки уже стартовали.

«Я использую их ожидания против них самих. Это будет их слабостью. Не моей. Пусть они все недооценивают меня… А когда их бдительность ослабнет и их гордость возрастет, позвольте мне надрать им задницы», — говорится в сообщении.

В «Бэтгерл» будет рассказана история приемной дочери комиссара Джима Гордона, Барбары (Лесли Грэйс), которая является большой поклонницей Бэтмена и хочет помогать ему наводить порядок на улицах Готэма.

В ленте также снимутся Дж. К. Симмонс (Джим Гордон) и Брендан Фрейзер (злодей Светлячок). Ранее стало известно, что к роли Бэтмена может вернуться Майкл Китон.

Режиссерами выступят Адиль Эль Арби и Билал Фаллах («Плохие парни навсегда»).

Выход фильма запланирован на конец 2022 — начало 2023 года на HBO Max.