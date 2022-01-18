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В Японии отказались заключать мирный договор с РФ без решения спора о Курилах

Японское правительство считает, что суверенитет Токио распространяется и на южную часть островов Курильской гряды, заявил глава японского МИД Есимаса Хаяси на пресс-конференции 18 января.

Хаяси прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова на недавней пресс-конференции, когда российский дипломат высказался о решении территориального спора вокруг островов Южно-Курильской гряды. Японская сторона отказалась заключать мирный договор без предварительного решения спора насчет Курил.

«На четыре северных острова (название островов Южно-Курильской гряды в Японии ) распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса», — заявил Хаяси.

18 января, 2022 | Tags: | Category: Мир, Новости, Россия
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