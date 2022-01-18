Самый крупный в истории самолет взлетел в третий раз К голливудским звездам подселили льва ради спасения планеты » В Японии отказались заключать мирный договор с РФ без решения спора о Курилах Японское правительство считает, что суверенитет Токио распространяется и на южную часть островов Курильской гряды, заявил глава японского МИД Есимаса Хаяси на пресс-конференции 18 января. Хаяси прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова на недавней пресс-конференции, когда российский дипломат высказался о решении территориального спора вокруг островов Южно-Курильской гряды. Японская сторона отказалась заключать мирный договор без предварительного решения спора насчет Курил. «На четыре северных острова (название островов Южно-Курильской гряды в Японии ) распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса», — заявил Хаяси.