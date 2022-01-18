У Илона Маска есть план, как спасти человечество от массового вымирания

После публикаций материалов ученых о начале на Земле массового вымирания миллиардер и генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что у него план, как спасти человечество. В своем Twitter-аккаунте он опубликовал соответствующий пост.

Он считает, что человечеству в отдаленном будущем необходимо будет перебраться на другую планету. Речь идет о далекой перспективе, но, по мнению Маска, первые шаги нужно предпринимать уже сейчас.

Так, миллиардер планирует колонизировать Марс с помощью ракеты Starship. По разным оценкам, до полной реализации проекта понадобится не менее 5 — 10 лет.

Ранее ученые обнародовали материалы, согласно которым человечеству грозит вымирание вследствие расширения Солнца. Людей ждет 100% смерть, если только они не колонизируют новые планеты.