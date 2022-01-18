США планують надати Україні озброєні військові гелікоптери

У межах військової допомоги з боку США Збройні сили України мають отримати нові гелікоптери. Зокрема, вони матимуть п’ять машин Mi-17V5s та ще один гвинтокрил моделі Мі-8МТВ.

Видання Defence Blog пише, що США передадуть Україні шість гелікоптерів, які раніше належали ВПС Афганістану. Очікується, що перша партія гелікоптерів прибуде до України вже цієї весни.

Також зазначається, близько двох десятків гелікоптерів типу Мі-8/17 ВПС Афганістану наразі перебувають знаходяться за межами країни. Їхня подальша доля залишається невідомою.

Раніше видання CNN повідомило, що адміністрація Джо Байдена планує відправити військових радників та нову техніку в Україну, оскільки Росія нарощує війська біля українського кордону.

Крім того, відомо, що міністерство оборони США наполягає на тому, щоб певне обладнання, що мало вирушити до Афганістану, як-от гелікоптери Мі-17, натомість надали Збройним силам України.