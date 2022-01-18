Самый крупный в истории самолет взлетел в третий раз

Самый крупный в истории самолет взлетел в третий раз — первоначально он должен был запускать космические корабли

Самолет с самым длинным крылом в мире Stratolaunch выполнил третий испытательный полет. Он продлился четыре часа и 23 минуты. Разработчики проверяли работу шасси.

Компания Stratolaunch изначально создавала одноименный самолет как систему воздушного старта для запуска нескольких ракет или космоплана. Двухфюзеляжный летательный аппарат с самым длинным крылом в мире — 117,3 метра — впервые взлетел в 2019 году. Но после смерти одного из основателей Stratolaunch Пола Аллена компания свернула программу разработки своих ракет и даже чуть не закрылась.

В 2020 году Stratolaunch представила новую концепцию применения своего самолета. Теперь она собирается запускать из-под крыла его три летательных аппарата — многоразовый космоплан и два гиперзвуковых планера. Второй раз Stratolaunch поднялся в воздух весной прошлого года.

Третий испытательный полет самолета с самым длинным крылом прошел 16 января над пустыней Мохаве. Он продлился четыре часа и 23 минуты. Самолет поднялся на высоту более 7,1 тысячи метров при скорости воздушного потока более 333 километров в час. Во время испытаний разработчики проверяли работу шасси.

Из летательных аппаратов, которые Stratolaunch будет запускать из-под крыла, сейчас в активной разработке находится только один — гиперзвуковой планер Talon-A.