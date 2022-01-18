НАТО допоможе Україні у разі нападу Росії – Столтенберг

У разі вторгнення Росії в Україну НАТО та союзники, крім введення санкцій проти Кремля, допоможуть українцям реалізувати їхнє право на самооборону.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що наразі основним завданням є запобігти новому воєнному нападу Росії на Україну.

Генеральний секретар також нагадав про те, що НАТО та союзники дуже чітко дали зрозуміти Кремлю: якщо вони ще раз використають силу проти України, це дорого коштуватиме Росії.

Економічні, фінансові, політичні санкції. НАТО та союзники також забезпечать підтримку України. Україна має право захищати свій суверенітет, і НАТО допоможе їй повністю реалізувати своє право на самозахист, завдяки підтримці союзників.[/blockquote_with_author]

Столтенберг додав, що НАТО також захищатиме своїх членів.

Він нагадав, що, починаючи з 2014 року, коли Росія минулого разу застосувала силу проти України, незаконно окупувала український Крим та вторглася на Донбас, НАТО провело найбільше нарощування сил колективної оборони своїх членів, збільшило військову присутність біля східних кордонів і розмістило свої війська у Литві.

“Але знову ж таки, основне завдання зараз – домогтися прогресу політичними засобами”, – наголосив Столтенберг.