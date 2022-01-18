Над финской военной базой засекли российский самолет

Российский грузовой самолет пролетел над Финляндией. Он летел из Москвы в Мурманск, но в Белом море поменял направление на немецкий город Лейпциг, сообщает Yle.

По данным онлайн-сервиса Flightradar24М, в Финляндии маршрут полета пролегал из Суомуссалми в Турку, и вблизи маршрута располагались воинская часть Ювяскюля в Тиккакоски, где находятся штаб ВВС и отдел Разведывательного управления обороны, а также военный аэропорт Холла в Ямся. Лайнер пролетел на нормальной крейсерской высоте, в среднем составлявшей 8,5 км.

СМИ со ссылкой на экспертов отмечает, что необычный выбор маршрута может быть связан с проверкой или разведкой. «Это была либо демонстрация силы, либо разведывательная миссия. Предполагается, что полет связан с напряженной ситуацией в Европе», — считают военные специалисты, которых цитирует СМИ. Они считают, что так русские «тестировали реакцию финских властей на ситуацию, когда запросили маршрут, вдоль которого расположены стратегические объекты». «Россия хотела проделать такой трюк, чтобы у нас, как говорится, встали волосы дыбом», — отметили эксперты.

По их мнению, Россия может интересоваться как положением финских авиабаз, так и учениями сухопутных войск.